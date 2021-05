AGRIGENTO – Aveva appiccato un rogo per bruciare delle sterpaglie ma poi a causa di un malore ha perso i sensi ed è stato avvolto dalle fiamme . E’ morto così nel suo appezzamento di terreno – in contrada Milici a Campobello di Licata (Ag), un pensionato di 73 anni, Mario Pitrola.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari che non vedendolo rientrare in casa sono andati a cercarlo in campagna.