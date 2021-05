Feste di compleanno clandestine, multe per tutti

Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri della Tenenza di Floridia e della Stazione di Solarino sono intervenuti congiuntamente per interrompere una festa di compleanno che si stava tenendo sul terrazzo di un’abitazione di Solarino.

Diverse sono state le chiamate al 112 da parte di persone che abitano nei pressi del luogo dove si stava festeggiando il 18° compleanno di un giovane, ma i Carabinieri non hanno avuto bisogno di particolari indicazioni per accorgersi di quanto stava avvenendo: musica ad alto volume e forti luci si vedevano e sentivano in piena notte anche da diverse centinaia di metri di distanza.

I militari una volta effettuato l’accesso hanno trovato 14 persone, ovviamente “non conviventi”, che ballavano e si divertivano, bevendo e festeggiando incuranti di tutte le precauzioni stabilite dalla normativa vigente. I militari hanno elevato sanzioni per oltre 10.000 euro complessivi, e rilevante è il fatto che 6 dei 14 soggetti sanzionati provenivano anche da fuori comune.

A Santa Flavia, nel Palermitano, i carabinieri ieri hanno sospeso una festa di compleanno in un agriturismo in via Mondello, alla quale partecipavano 45 persone: 28 adulti e 17 minori. I festeggiamenti sono stai interrotti e per gli adulti sono scattate le multe. Per il locale è stata disposta la chiusura temporanea come imposto dalle norme per fronteggiare la diffusione del Covid.