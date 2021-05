Risse in piazza Scammacca, scattano 7 Daspo

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato 8 persone, tra cui tre minorenni, per le rissa dello scorso 24 aprile nelle strade del centro di Catania, nella zona fra piazza Scamacca e via Pulvirenti, ben oltre il termine dell’orario consentito, in pieno coprifuoco.

Gli episodi sono stati anche immortalati da un video diventato virale sui social. L’intervento di numerose pattuglie ha ristabilito la calma. Numerose sono state le testimonianze dei residenti esasperati dalla situazione.

Attraverso le immagini di videosorveglianza presenti nella zona interessata e nelle vie di fuga, tramite l’analisi dei social network sui quali l’episodio è stato commentato e monitorando gli accessi ai pronto soccorso della città, è stato possibile individuare diversi testimoni in grado di riferire su quanto successo e ricostruire la dinamica degli eventi e di appurare che quella sera si erano verificate due distinte risse provocando anche dei feriti.

Nel primo episodio, a causa di futili motivi era scoppiato un litigio tra “amici” che facevano parte di due compagnie differenti (una originaria di Acireale e una del quartiere di Librino). In questa circostanza uno dei contendenti ha riportato la peggio con un taglio alla testa giudicato guaribile con 10 giorni di prognosi.

Nel secondo episodio, invece, la partecipazione è stata molto più ampia e ha visto il coinvolgimento di molti ragazzi, tra i quali alcuni minorenni. In questa occasione un apprezzamento poco gradito a una ragazza presente è stato il pretesto per cominciare a picchiarsi. A fronteggiarsi in questo caso sono stati ragazzi residenti nel quartiere di Monte Po con altri provenienti dal rione San Cristoforo.

Proseguono gli accertamenti per l’identificazione di altri partecipanti alle risse. Il questore di Catania, oltre alla denuncia, valutata la pericolosità dei comportamenti, ha emesso 7 Daspo urbani o divieti di accesso nei locali pubblici di piazza Scammacca e vie limitrofe e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti.

In particolare, Daspo per 2 anni per L.C., 28 anni, e L.I., 21 anni, entrambi con precedenti di polizia (il primo a suo tempo sottoposto a misura cautelare in carcere, a Daspo sportivo il secondo).

Gli altri provvedimenti emessi nei confronti di R.A. di 23 anni, S.M. di 22 anni, A.S. di 24 anni e due minorenni di 16 e 17 anni per la durata di 1 anno.