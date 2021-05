Le Rsa riaprono ai visitatori

ROMA – Le Rsa riaprono agli ospiti. Arriva l’ordinanza del ministero della Salute che permette ai parenti di andare a trovare gli anziani. “L’accoglimento di nuovi ospiti – spiega il provvedimento – è permesso nelle strutture in cui non sono presenti persone positive, cioè strutture ‘Covid-free’. Laddove ci fossero, l’accoglimento è permesso solo nel caso in cui il modello organizzativo o strutturale garantisca una netta separazione delle attività dedicate”.

Riguardo i nuovi ingressi nelle Rsa, nelle strutture con più del 95% dei vaccinati i nuovi ospiti con una protezione vaccinale completa non avranno quarantena all’ingresso e nessun test iniziale ma solo uno screening periodico come gli altri ospiti.

I nuovi ospiti con protezione vaccinale parziale potranno programmare nella struttura la seconda dose, non avranno quarantena all’ingresso ma un test iniziale, dopo 7 giorni e successivamente uno screening periodico come gli altri ospiti Invece, i nuovi ospiti non vaccinati ma guariti dal Covid da non più di sei mesi, non avranno né quarantena né test all’ingresso ma al termine dei 90 giorni è prevista la programmazione di una singola dose vaccinale.

Infine i nuovi ospiti non vaccinati avranno un periodo di quarantena di 10 giorni, un test all’ingresso e a 10 giorni e la programmazione tempestiva della prima dose di vaccino. “ln ogni caso – precisa il documento – si evidenzia l’obbligo della vaccinazione anti-Covid per tutto il personale sanitario e gli operatori di interesse sanitario. Diversamente, per i volontari, addetti all’animazione o ad altre attività occasionali vale quanto previsto dal green pass (certificazione verde Covid) o attestazione (non autocertificazione) delle stesse condizioni”.