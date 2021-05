Acireale, festa di nozze interrotta dai carabinieri

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Guardia Mangano durante un controllo hanno scoperto in pieno svolgimento un ricevimento nuziale nel locale di ricevimenti Castello Astoria Park in via Castelnuovo Don Bosco di Acireale.

Gli sposi, alla presenza di 23 invitati, stavano festeggiando l’evento in palese violazione del divieto di assembramento e del divieto di spostamento in zona arancione.

I militari hanno immediatamente interrotto i festeggiamenti, sanzionando ogni partecipante e disponendo la chiusura temporanea per cinque giorni del locale.