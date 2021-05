A Catania vaccini e violini

CATANIA – “Con i dati confortanti di oggi voglio sperare nell’inizio della bella stagione, che significa un progressivo ritorno alla normalità in standby ormai da più di un anno”. Il commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti festeggia l’aumento dei vaccinati promuovendo un momento musicale per distrarre dall’ansia.

“A chi è qui all’hub in attesa del siero abbiamo pensato di regalare uno svago che allieti l’attesa. Grazie alla generosità del sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera che ha subito risposto al nostro invito, e dei musicisti protagonisti del pomeriggio musicale che hanno aderito a questa come altre iniziative a titolo gratuito, esclusivamente per amore della musica e autentico spirito di solidarietà, contribuendo alla campagna vaccinale”.

A dare il via questo pomeriggio il quartetto d’archi formato da professori d’orchestra del teatro Massimo Bellini – violini, Alessandro Cortese e Antonio D’Amico; viola, Roberta Bullace; violoncello, Alessandro Longo – che ha intrattenuto gli utenti del padiglione con i grandi classici, Bach, Mascagni, Piovani.