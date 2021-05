Stasera a Sport Sicilia Preview (Telecolor 20.45 e 23.50) tutti gli sviluppi su Sigi-Tacopina e futuro del #Catania e via a play off tra sfida al Foggia (con prob. formazioni) e possibili incroci. Ospiti il pres. della Lega Pro Ghirelli e il tecnico Beppe Scienza, ex rossazzurro