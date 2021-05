Sicilia, il Covid si dimezza

Sono 603 i nuovi casi di Covid in Sicilia, più o meno la metà rispetto ai 1.202 di ieri. Quasi 26.000 i test effettuati, con il tasso di positività che crolla dal 4,5 al 2,3%.

Undici i morti, 1.140 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 49 persone in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (-7 in terapia intensiva).

Il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia vede Catania con 207, Palermo 121, Siracusa 56, Ragusa 54, Messina 52, Agrigento 44, Caltanissetta 35, Trapani 18 ed Enna 16.

In tutta Italia sono 10.554 i nuovi positivi. Ieri erano stati 11.807. Sono 207 le vittime in un giorno (ieri 258). I test sono 328.612 (ieri 324.640), il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.092.747, i morti 122.470. Gli attualmente positivi per il coronavirus in Italia scendono sotto quota 400 mila: sono esattamente 397.564 (-5.238 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 3.572.713 (+15.580). In isolamento domiciliare ci sono 378.980 persone (-4.647).

I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.253, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 109 (ieri 127). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità rispetto a ieri.