Scompare bimbo di 3 anni, ritrovato dopo poche ore

RAGUSA – Momenti di apprensione per una famiglia di Santa Croce Camerina nel Ragusano, che ieri pomeriggio ha segnalato al 112 la scomparsa del proprio figlio di 3 anni, che è stato poi ritrovato nei pressi di una serra, su un terreno limitrofo a quello dell’abitazione.

Dopo l’allarme sono scattate le ricerche. I carabinieri hanno avvisato tutte le pattuglie presenti sul territorio dirottando nella zona anche i militari della Stazione di Marina di Ragusa e della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa che giunti sul posto hanno iniziato a battere palmo a palmo la zona alla ricerca del bambino.

Nel frattempo è decollato un elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania che in poco tempo è arrivato sulla zona indicata come probabile per rintracciare il piccolo.

Dopo pochi minuti, infatti, il bambino è stato individuato e recuperato dal proprietario della struttura che lo ha poi affidato alla pattuglia dei carabinieri.

Nel frattempo la famiglia era stata avvisata del ritrovamento del bimbo che è stato per precauzione visitato da un’unità del 118, prima di essere riconsegnato sano e salvo alla sua famiglia.