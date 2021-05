Poliziotti aggrediti, a Catania arrivano 4 daspo

CATANIA – Il questore di Catania ha emesso un daspo per quattro persone per i disordini e l’assembramento avvenuti nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi in piazza Carlo Alberto.

Dispone il divieti di accesso per due anni nei locali pubblici di tutta la piazza Carlo Alberto e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti.

I quattro, già in passato denunciati, hanno aggredito gli agenti delle volanti della polizia intervenuti sul posto che sono stati medicati al pronto soccorso per le lesioni riportate. La violazione del daspo è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro.