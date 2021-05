Niente cambio, la Sicilia resta arancione

ROMA – Nessuna regione è in area rossa. Sono in area arancione Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E’ quanto prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata.

Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nella bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute risulta un miglioramento generale del rischio in Italia per l’epidemia di Covid, con nessuna regione a rischio alto per la seconda settimana consecutiva.

Sei regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane). Le altre 15 regioni e province hanno una classificazione di rischio basso. Una regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l’uno.

Scende anche il numero di regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: si tratta di 5 contro le 8 della settimana precedente.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la soglia critica (27%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.748 (27/04/2021) a 2.423 (04/05/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche scende ulteriormente ed è sotto la soglia critica (29%). Le persone ricoverate passano da 20.312 (27/04) a 18.176 (04/05).