L’Aliseo torna a casa. Il comandante al telefono con il figlio: “Ci hanno sparato ad altezza uomo”

E’ in navigazione verso Mazara del Vallo il peschereccio “Aliseo” il cui comandante Giuseppe Giacalone è rimasto ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati ieri da una motovedetta militare libica. L’assalto è avvenuto a 35 miglia a nord della costa di Al Khums, “all’interno della Zona di protezione di pesca nelle acque della tripolitana” come ha comunicato la Marina Militare intervenuta sul posto in soccorso con la fregata Libeccio.

Un tratto di mare definito “ad alto rischio” dalle nostra autorità. L’arrivo dell’unità militare italiana ha convinto i militari libici a rilasciare l’imbarcazione che ha subito fatto rotta verso Mazara del vallo. A bordo i sette uomini d’equipaggio, compreso il comandante: cinque sono italiani, due tunisini.

Il peschereccio sta navigando alla velocità di circa 9-10 nodi all’ora; l’arrivo in porto è previsto per l’alba di domani. Le condizioni del comandante Giacalone, ferito lievemente anche alla testa da alcune schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani, non destano preoccupazioni.

Il motopesca era uscito venti giorni fa per una lunga battuta di pesca del gambero rosso. La zona dove ieri è avvenuto l’abbordaggio da parte della motovedetta libica è particolarmente pescosa, battuta dai pescherecci della marineria mazarese.

Per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio, il comandante ha chiamato al figlio. “Sto bene, non preoccuparti”. Una telefonata di pochi minuti, arrivata a tarda notte. Una chiamata che il giovane armatore Alessandro Giacalone aspettava da ore.

Solo dopo le 23 ha avuto la possibilità di sentire suo padre Giuseppe. “Sono stati pochissimi minuti trascorsi al telefono satellitare di bordo, durante i quali, dalla voce di mio papà, ho potuto constatare che stava bene e che era rimasto ferito solo lievemente”, dice il figlio. A soccorrerlo a bordo sono saliti i medici militari della fregata Libeccio della Marina Militare.

“Mio papà mi ha riferito che i colpi d’arma da fuoco sono stati sparati ad altezza d’uomo – spiega Alessandro Giacalone – e la prova è il fatto che alcuni vetri della cabina di comando sono andati in frantumi. I cocci lo hanno colpito alla testa, mentre un proiettile lo ha ferito di striscio a un braccio”. L’Aliseo in queste ore sta facendo rotta verso il porto di Mazara del Vallo dove dovrebbe arrivare all’alba di domani.