Catania, marijuana nascosta tra le bombole del gas

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un commerciante di 24 anni per detenzione e spaccio di droga.

Nei diversi passaggi effettuati davanti al suo negozio di via Palermo, una rivendita di bombole e casalinghi, i militari hanno notato lo strano ed eccessivo andirivieni di giovani, tra i quali alcuni segnalati in passato per uso personale di droga.

Entrati nel negozio, dalla perquisizione sono stati trovati delle buste di plastica contenenti 700 grammi di marijuana, nascoste tra le bombole del gas, due bilancini elettronici di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.

Il 24enne, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.