A Catania gli esercizi di vicinato che vendono bevande alcoliche devono chiudere alle 20. Lo dispone un’ordinanza emessa dal sindaco Salvo Pogliese.

Il provvedimento, è spiegato, è stato adottato per “contribuire a ridurre i fenomeni di assembramento che si sono verificati, specie in alcune zone del centro storico” e “raccogliendo la sollecitazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”