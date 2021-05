Blitz antidroga, tre arresti tra Catania e Mascalucia

CATANIA – Un chilo e 200 grammi di cocaina e oltre 800 grammi di marijuana sequestrati e tre persone arrestate e una denunciata. E’ il bilancio di tre operazioni antidroga della Squadra mobile di Catania. Un 23enne è bloccato dopo che aveva lanciato dalla sua auto delle bustine con 20 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana. Un altro etto di quest’ultima sostanza stupefacente è stata poi sequestrata dalla polizia nella sua abitazione. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

Un 44enne è stato arrestato e portato in carcere dopo che nella sua casa, nello storico rione San Cristoforo, personale della squadra mobile ha trovato un chilogrammo circa di cocaina.

Nell’ambito della stessa operazione è stata anche denunciata in stato di libertà, per gli stessi reati, la moglie dell’uomo. Un 29enne è stato arrestato a Mascalucia dopo che nella sua abitazione la polizia ha trovato circa 700 grammi di marijuana ed un barattolo contenente infiorescenze di sostanza stupefacente infuse in liquido alcolico che viene solitamente utilizzato per impregnare tabacco da fumare.