Autobus Amt si schianta a Librino: due feriti gravi

CATANIA – Poco dopo le 10 di stamattina una squadra di vigili del fuoco di Catania è intervenuta in viale Vigo a Librino per un autobus alimentato a metano dell’Amt che si è schiantato contro un palo della linea elettrica posto ai margini della carreggiata.

Due per le persone rimaste ferite gravemente: l’autista, Francesco Catania, ricoverato al Policlinico, e un passeggero di 54 anni, Salvatore Colomba, che è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro con un elicottero del 118. Le altre cinque persone hanno riportato delle contusioni.

I vigili del fuoco hanno fatto scendere i passeggeri che si trovavano ancora a bordo e hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano. Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte della Polizia.