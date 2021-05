Catania: pescatore ha un malore, arriva la guardia costiera

Stamattina la Guardia costiera, con un elicottero AW139 (Nemo) partito dalla Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Catania, è stata protagonista di un soccorso spettacolare in alto mare di un pescatore che aveva accusato un malore a bordo del peschereccio Artemide.

Verso le ore 10 è giunta infatti presso la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania una chiamata di soccorso da parte del peschereccio Artemide, impegnato, a circa 75 miglia nautiche al largo di Catania, in una battuta di pesca.

Un membro dell’equipaggio, per cause in corso di accertamento, ha accusato un malore che non gli permetteva di deambulare autonomamente, rendendo necessario il suo trasporto in ospedale.

Il personale elicotterista della Base aeromobili di Catania è decollato e ha raggiunto il punto dove si trovava il peschereccio in circa 45 minuti. E’ stato ammainato a bordo del peschereccio, tramite un verricello, un aerosoccorritore che ha immobilizzato il pescatore su una barella e lo ha portato a bordo dell’elicottero per il successivo trasferimento nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

A bordo dell’elicottero, oltre ai 5 membri dell’equipaggio, era presente anche un medico del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), che ha provveduto a dare le prime cure al malcapitato facendo una rapida analisi delle sue condizioni e riportando il tutto ai medici di Catania che lo hanno preso in cura.