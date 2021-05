CATANIA – E’ morta Alba Giardina, ex assessore alla Cultura del Comune di Catania nella prima giunta guidata da Enzo Bianco, nel periodo della “primavera” dei sindaci italiani.

E’ lo stesso ex sindaco di Catania ed ex ministro dell’Interno a darne notizia sui social: “È morta stanotte Alba Giardina. È stata una grande vera assessore. Un’amica importante. Ma soprattutto una grande donna. Riposa in pace, Alba. Vivrai sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria”.

L’ex assessore è stata ricordata anche dall’attuale amministrazione comunale con una nota: “Il sindaco Salvo Pogliese, l’amministrazione e il consiglio comunale partecipano sentitamente al cordoglio cittadino e dei familiari, in particolar modo del coniuge professore Emilio Giardina, per la scomparsa di Alba Sanfilippo Giardina, che fu apprezzata assessore comunale alla cultura dal 1993 al 1997 e donna fortemente impegnata nel sociale, una generosità che la contraddistinse anche nello svolgimento dell’incarico di presidente provinciale di Catania dell’associazione nazionale donne elettrici”.