In Sicilia nuovo carico di vaccini Moderna

Saranno consegnate venerdì prossimo circa 30 mila dosi di vaccini Moderna, dal corriere espresso Sda, di Poste Italiane. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (4.200), Enna (1.700), Palermo (9.000), Erice Casa Santa (2.200), Siracusa (1.800), Ragusa (1.500), Agrigento (2.200) e Caltanissetta (1.500).

PRENOTAZIONI FASCIA 50-59 ANNI. Intanto, di concerto con la Regione Siciliana, anche i canali messi a disposizione da Poste Italiane si preparano a ricevere le richieste di prenotazione da parte del nuovo target di cittadini over 50 che saranno aperte dalle 20 di domani.

Poste Italiane ricorda che i soggetti individuati potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966, attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via Sms al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento. Poste Italiane conferma che, come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento.

Si consiglia a chiunque degli aventi diritto riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche.

VACCINI SENZA PRENOTAZIONE PER TARGET 50-59 ANNI CON PATOLOGIE. Al via invece da venerdì la somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna senza prenotazione, fascia d’età 50/59 anni, ma per i soggetti che rientrano nelle patologie di seguito descritte e pubblicate sulla pagina Facebook: commissario area metropolitana Catania. Per sapere se si rientra in una delle categorie indicate si può chiamare il numero verde 800 954 414.

Negli hub vaccinali di Catania e Giarre si andrà avanti a oltranza dalle 8 del mattino alle 20 di sera. “L’obiettivo – spiega il commissario per l’ermergenza Covid, Pino Liberti – è quello di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale e proteggere velocemente i soggetti vulnerabili certificati da un codice di esenzione”.

SCREENING A SANT’AGATA LI BATTIATI E ADRANO. E nel weekend, sempre in provincia di Catania, sarà avviata una operazione di screening a Sant’Agata Li Battiati (domenica) e Adrano (sabato e domenica). “Testare e tracciare – ricorda Pino Liberti, commissario etneo per l’ermergenza Covid – sono strumenti assai efficaci per contrastare la diffusione del contagio. Gli screening sono ormai periodici, proseguiranno ancora e in tal senso stiamo lavorando per realizzare un altro drive in permanente allo stadio di Acireale. I lavori sono in corso e sarà operativo a breve”.

“L’auspicio – conclude Liberti – è quello di avere un’estate più tranquilla, ma le precauzioni devono sempre essere ai massimi livelli, anche per i vaccinati. Solo dei comportamenti responsabili, di tutti, ci consentiranno di convivere con meno restrizioni questo difficile momento”.