Il Covid colpisce gli arcivescovi siciliani

PALERMO – L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, è risultato positivo al tampone per l’identificazione del Covid. Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. “Negli ultimi giorni non ha presieduto celebrazioni pubbliche – dice la diocesi -, né effettuato incontri, preferendo lavorare via web”.

Lo stesso arcivescovo ha scritto un messaggio ai fedeli: “Come in una famiglia dove si condividono gioie e trepidazioni, desidero essere io a comunicarvi che sono risultato positivo al test del coronavirus Covid. In questi giorni mi sottoporrò agli esami clinici e radiologici del protocollo sanitario previsto per iniziare subito la terapia”.

Positivo anche l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla. Le sue condizioni sono buone e ha iniziato il trattamento farmacologico previsto dai protocolli. Da giorni il presule non partecipava a celebrazioni pubbliche. Le ultime persone incontrate dall’arcivescovo sono state comunque avvisate.