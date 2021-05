Acquista chitarra rubata e chiede 85 euro per la restituzione

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un pregiudicato di 31 anni per ricettazione.

In via Anfuso a un 27enne era stata rubata dall’auto una chitarra acustica. Il giovane si è recato nella caserma di Catania Ognina per sporgere denuncia di furto. Nei giorni seguenti, un suo amico ha ricevuto la proposta da un individuo per l’acquisto di un pc rubato nella stessa zona e con le stesse modalità.

Ovviamente il giovane ha rifiutato l’offerta ma, vista la “specificità lavorativa” del suo interlocutore, lo ha incaricato di cercare la chitarra del suo amico, strumento che è stato poi trovato pur se già “acquistato” dal denunciato che si è reso disponibile alla restituzione in cambio di 85 euro già da lui versati al ladro.

Il giovane vittima del furto della chitarra ha accettato la trattativa ma, nello stesso tempo, è tornato dai carabinieri avvisandoli degli sviluppi della vicenda.

I militari non hanno così perso tempo e, nascostisi nei pressi di via Anfuso per osservare lo scambio, hanno teso la trappola sbucando al momento giusto dopo la consegna dei soldi.

Il 31enne è stato trovato in possesso di 85 euro, somma che ha asserito essere la stessa da lui sborsata al ladro.