“Non possiamo aspettare gli incerti”

“Non è vero che in Sicilia non ci occupiamo degli ultra 80enni. Per un mese abbiamo lanciato appelli per fare il vaccino, ma molti sono riottosi verso AstraZeneca, mentre tanti cittadini di diverse fasce di età ci invitano ad accelerare e non possiamo certo aspettare che gli incerti si convincano. Ecco perché abbiamo aperto le prenotazioni ai cinquantenni”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Tgcom24.

“Le prenotazioni – ha aggiunto – restano ancora bassissime pure avendo tolto l’obbligo della prenotazione e le cifre non aumentano per quella fascia di età. E allora da presidente della Regione devono dire che non posso aspettare altri due o tre mesi e nel frattempo i settantenni, i sessantenni e i cinquantenni mi chiedono perché non li faccio vaccinare”.

“Stucchevole lasciare passare il messaggio che nelle regioni del Sud non ci occupiamo degli 80enni: per loro ovviamente porte sempre aperte, ci sono i medici di famiglia disponibili e i centri di vaccinazione. Le isole minori? Nessuna fuga in avanti. Procida è un’isola minore italiana, noi ne abbiamo 17 e non si possono utilizzare due pesi e due misure”.