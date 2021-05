Sicilia: tasso di positività alle stelle

Sono 772 i nuovi casi di Covid in Sicilia. Ieri erano stati 1.000. Non si tratta però di un miglioramento, perché i test effettuati il primo maggio sono stati solo 9.773; il tasso di positività schizza dunque dal 3,6 al 7,8%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 3, il numero più basso negli ultimi mesi, i guariti circa 750. Nelle rianimazioni sono ricoverate 4 persone in meno.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 205 a Catania, 192 a Palermo, 106 a Siracusa, 89 a Messina, 82 a Ragusa, 39 a Caltanissetta, 35 a Trapani, 20 ad Agrigento, 10 a Enna.

In tutta Italia sono 9.148 i nuovi positivi. Ieri erano stati 12.965. Sono 144 le vittime in un giorno (ieri 226): è il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi. L’ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.

Sono 156.872 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 378.202), il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 3,4%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.044.762, i morti 121.177. Gli attualmente positivi sono invece 430.906 (364 in più rispetto a ieri, aumento che non si verificava dal 5 aprile), i guariti e dimessi 3.492.679 (+8.637).

Risale, anche se di pochissimo, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.524, in aumento di due unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 109 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.345 persone, in calo di 36 rispetto a ieri.