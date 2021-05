Insulti omofobi a un ragazzo, prof universitario nella bufera

Il Catania scivola dall’altalena

di Alberto Cigalini. Il 2-2 in rimonta a Foggia con doppietta di Golfo (f. Galtieri) non basta per conservare il 5° posto, soffiato ai rossazzurri dalla Juve Stabia vittoriosa a Terni. Baldini pensa troppo ai play off, l'assenza di Maldonado si nota. Domenica 1° turno degli spareggi: ancora con Curcio e soci, ma al Massimino