Catania, fuori in 7

Sono ben 7 gli indisponibili in casa Catania per l’ultimo impegno della stagione regolare, in trasferta contro il Foggia.

Nella sfida decisiva per definire il posto dei rossazzurri nella griglia play off, il tecnico Francesco Baldini dovrà fare a meno di Giosa (squalificato), Tonucci (Covid), Confente (reduce da un intervento chirurgico al ginocchio sinistro) e dei convalescenti Sarao, Di Piazza e Russotto.

Tutte assenze messe in preventivo, alle quali si aggiunge l’ennesimo stop di Volpe, che secondo quanto comunicato dal club “ha riportato una distorsione causata da uno scontro di gioco in allenamento” e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

Scelte quindi piuttosto limitate per Baldini, che ha convocato 19 giocatori, in vista di un match che definirà il piazzamento finale nella regular season del Catania: una vittoria darebbe la certezza del quinto posto tenendo aperta una piccola speranza per il 4° in caso di sconfitta interna del Bari col Bisceglie (sotto, tratta da Sport Sicilia Preview, la grafica con tutte le combinazioni possibili per i rossazzurri).