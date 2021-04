Trovati 5 ordigni bellici abbandonati tra le sterpaglie

MESSINA – La Guardia di Finanza ha trovato all’interno di un sacco di plastica abbandonato a bordo strada, tra le sterpaglie in località Sperone, Contrada Serri, a Messina, cinque ordigni bellici risalenti all’ultimo conflitto mondiale, in pessimo stato di conservazione e pertanto altamente pericolosi.

Sono cinque bombe a mano Srcm modello 35 e quattro cartucce calibro 6,35 Nato per moschetto con la carica esplosiva ancora integra, completa di detonatore e potenzialmente in grado di deflagrare. Per renderle inoffensive è intervenuto personale del nucleo artificieri della polizia.