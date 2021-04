Sicilia: peggiorano casi attualmente positivi

In Sicilia nella settimana che va dal 21 al 27 aprile, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (535, -11,5%, media italiana 751, -7,7%), mentre si registra una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 33 %( soglia massima 40%) e in terapia intensiva 20% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19.

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 8,5% a cui aggiungere un ulteriore 10,3% solo con prima dose.

La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 44,4% a cui aggiungere un ulteriore 22,2% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 12,7% a cui aggiungere un ulteriore 30,4% solo con prima dose; infine, la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 10,1% a cui aggiungere un ulteriore 20,8% solo con prima dose.