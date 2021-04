Vaccini Covid, è ancora open day

CATANIA – Sono nove in provincia di Catania i centri vaccinali dove da oggi sono previste vaccinazioni straordinarie senza prenotazione nell’ambito dell’Open Day promosso dalla Regione Siciliana che già nelle scorse settimane ha consentito di incrementare il numero delle somministrazioni del siero anti-Covid, riscuotendo l’apprezzamento della cittadinanza. Sono l’Hub di Catania e i Punti di vaccinazione di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia.

I cittadini d’età pari o superiore a 80 anni potranno accedere direttamente ai Centri vaccinali senza fare la fila. Allestito anche un Punto vaccinazione drive in, esterno, per utenti fragili o che hanno difficoltà a deambulare. senza prenotazione in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Sicilia. Anche in questa occasione la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell’attuale Piano vaccinale nazionale.

Potranno ricevere direttamente il vaccino, presentandosi nelle strutture vaccinali dell’Isola: tutti i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa) e soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad ‘elevata fragilità’ (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la condizione di “elevata fragilità”, secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali.