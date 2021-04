Ferraù apre a Tacopina

Un segnale di distensione dopo le scintille. Arriva dall’avvocato Giovanni Ferraù, presidente di Sigi, ed è diretto a Joe Tacopina, che ieri aveva scritto una lettera aperta nella quale sottolineava di non aver ricevuto i documenti richiesti per il closing evidenziando la conseguente decadenza del preliminare per l’acquisto del Calcio Catania firmato a gennaio.

Dopo il comunicato diffuso in replica da Sigi (ma non ripreso dal sito ufficiale), nel quale si rispondeva all’avvocato italoamericano annunciando la disponibilità a recepire “manifestazioni di interesse, da chiunque provengano”, l’avvocato Ferraù ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook compiendo un passo verso Tacopina.

“Sigi e Joe Tacopina – si legge nel testo – hanno sempre avuto un comune interesse, rilanciare il Calcio Catania, da subito, dalla stagione in corso. Termini, condizioni, certificazioni, risposte sono degli ostacoli tecnici da superare insieme per il bene unico del Calcio Catania!”.