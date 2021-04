Da Catania 4 nuove rotte Ryanair

CATANIA – Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo 2021 da Catania con oltre 200 voli settimanali, 29 rotte, comprese quattro nuove per Napoli (operative tre volte a settimana da aprile), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio).

L’operativo di Ryanair per l’estate ’21 su Catania include anche l’aumento del numero dei voli verso destinazioni come Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana); oltre 200 voli settimanali e collegamenti con destinazioni turistiche come Rodi e Malta.

“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi – ha detto il direttore marketing e digital di Ryanair Dara Brady – il traffico aereo è destinato a crescere questa estate. Siamo lieti di continuare a supportare la connettività a Catania e di svolgere un ruolo essenziale nella ripresa dell’occupazione locale e dell’economia regionale. “Ringraziamo Ryanair- ha detto l’Ad di Sac Nico Torrisi – per aver confermato la propria presenza sull’aeroporto di Catania, con centinaia di voli e decine di rotte verso destinazioni sia italiane che europee”.