“Tacopina? Bastava una proroga”

Nota della Sigi: "Così Joe destabilizza. Mancato closing non dipeso da noi e lui lo sa. Pronti a trattare per salvare il #Catania"

