L’albergo piace ai catanesi: tutti in trasferta per saccheggiarlo

CARLENTINI (SIRACUSA) – Il cantiere della struttura alberghiera in costruzione in contrada San Leonardo Sottano di Carlentini non cessa di essere preso di mira da malviventi che tentano di appropriarsi furtivamente dei materiali edili.

Ancora una volta infatti i carabinieri di Augusta sono intervenuti dopo aver notato la presenza di un uomo che caricava sulla propria auto delle mattonelle. Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato, arrestato e successivamente condotto in carcere.

Gianni Grasso, pregiudicato catanese di 47 anni, è il settimo uomo arrestato in poche settimane nelle stesse circostanze; tutti catanesi, partiti quindi da altra provincia con il preciso intento di rubare dal cantiere ora dei ponteggi ora dei materiali edili, comunque attrezzature o oggetti di grande valore.