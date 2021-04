Covid, in Sicilia crolla tasso di positività: 3,2%

Scendono i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: il bollettino odierno ne registra 940, 129 in meno rispetto a ieri. In vistoso calo anche il tasso di positività: con 28.762 test effettuati scende dal 5,1% al 3,2%. La regione è quarta per numero di contagi giornalieri.

In crescita invece il numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono 33 e portano il totale a 5.338. I guariti sono 913. Negli ospedali in calo i ricoveri in terapia intensiva (-6).

La distribuzione dei nuovi casi tra le province vede Palermo con 349, Catania 204, Agrigento 84, Messina 71, Siracusa 71, Trapani 55, Caltanissetta 52, Ragusa 44, Enna 10.

MINEO ZONA ROSSA. C’è una nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta di Mineo, in provincia di Catania. La prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e a seguito della relazione sanitaria dell’Asp etnea, si è reso necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Le restrizioni avranno efficacia da giovedì 29 aprile per terminare mercoledì 5 maggio.

I NUMERI IN ITALIA. In Italia sono 10.404 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301). I tamponi molecolari e antigenici sono 302.734 (ieri erano stati 145.819). Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri).

Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.981.512, i morti 119.912. La Regione Abruzzo rende noto che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 4 sono avvenuti nei periodi precedenti.

Gli attualmente positivi sono invece 448.149 (-4.663 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.413.451 (+14.688). In isolamento domiciliare ci sono 425.089 persone (-4.239).