Serata senza regole ma con le sciabole: tutti multati

“Fără reguli” (senza regole) è l’evento organizzato per un nutrito gruppo di cittadini romeni, nella notte del 25 aprile, in una villetta “disco” alle porte di Catania, da un catanese con numerosi precedenti di polizia.

Le Fiamme gialle si sono trovate di fronte ad una gremita sala da ballo con musica ad alto volume che esaltava la serata: identificati i partecipanti all’intrattenimento musicale, 26 avventori, per la maggior parte di nazionalità romena, riunitisi dopo le 22, a cui è stata contestata la sanzione di 400 euro ciascuno per non avere ottemperato alle norme Covid.

L’operazione, condotta con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, ha permesso di rinvenire e sequestrare tre sciabole tipo katana occultate all’interno dell’immobile. Per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e la detenzione abusiva di armi, il possessore dell’immobile nonché organizzatore dell’evento musicale è stato denunciato.

Allo stesso sono stati sequestrati i beni strumentali all’esercizio abusivo della “discoteca” quali computer, mixer, casse audio, amplificatori nonché bottiglie di birra e super alcolici.