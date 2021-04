Insieme, su Antenna Sicilia riprende il viaggio del buonumore

Ricominciamo a divertirci “Insieme”, regalandoci un sorriso contro lo stress.

In tempi di Covid tutto è cambiato, forse anche il modo di fare televisione. Antenna Sicilia coglie la palla al balzo con uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero lo show più amato dal pubblico, leader di ascolti e di gradimento.

Torna Insieme, con storici cabarettisti e promettenti talenti in un format rinnovato che saprà dispensare allegria e sano divertimento. “Uno sport di gruppo”: l’ha definito Eduardo Saitta, padrone di casa del programma in cui una banda di “scalmanati” guiderà il telespettatore nel viaggio del buonumore.

“Non nascondo l’emozione di una prima – afferma Eduardo Saitta – Abbiamo lavorato, insieme ai miei compagni del cast fisso, senza sosta e senza guardare l’orologio per mesi. Abbiamo pensato, scritto, provato mentre una squadra di tecnici meravigliosi allestiva i nostri studi. Adesso, grazie agli sforzi dell’editore, siamo arrivati a un debutto molto importante. Speriamo possa segnare una evoluzione. Non è stato facile, specie in questo periodo particolare in cui vedersi di persona è complicato, ma lo spettacolo ha bisogno del contatto, dello scambio di idee seduti attorno ad un tavolo. L’esperienza di persone come Giuseppe Coco e Daniela Fazzio rende tutto più semplice”.

Sul set televisivo, oltre ad Eduardo Saitta, si muoveranno Naomi Moschitta, Salvo Palumbo, Massimo Procopio, Gianluca Barbagallo, Antonella Cirrone. Tra i protagonisti ci sarà anche Kino, decisamente più statico e di poche parole…

Satira, attualità e mondo dei social nel nuovo Insieme, in onda il lunedì e il mercoledì dalle 21 e in streaming su lasiciliaweb.it e 24 ore dopo sulla pagina Facebook di “Insieme”.

Un cast ricco con nomi storici dell’intrattenimento siciliano e altri da scoprire: Falsi d’autore, Manfredi Di Liberto, Andrea Barone, Mariuccia Cannata, Davide Tusa, Ernesto Maria Ponte, Toti e Totino, I respinti, Carlo Kaneba, I 4 gusti, Loredana Scalia, Gianni Nanfa, Marco Manera, Anthony Chisari, Antonello Costa, Stefano Piazza, Sasà Salvaggio, Antonio Pandolfo, Fabio Bosco, Adriano Canonico, Salvo Manciagli, Antonio Balistreri, Ivan Fiore, Ciccio Librera, Dalila Pace, Toti Siragusa, Le blues sisters, Vespertino, Claudione. Casting affidato alla Tolomeo spettacoli in collaborazione con la Sicilia Star di Matranga e Minafò.

Dietro le quinte la grande squadra della Media company capitanata da Giuseppe Coco con Daniela Fazzio, braccio destro di Coco e braccio sinistro di Saitta. Immancabile il motto “Semutritolu”. Ed allora fuoco alle polveri…