I numeri fanno paura, Belpasso verso la zona rossa

BELPASSO (CATANIA) – Dato il significativo aumento dei contagi registrato nella settimana appena trascorsa, il sindaco di Belpasso Daniele Motta preannuncia per il proprio paese la massima restrizione anti Covid, la zona rossa.

Il primo cittadino finora non aveva mai dovuto prendere in considerazione questa eventualità. I numeri a Belpasso, infatti, dall’inizio della pandemia quasi mai hanno superato una soglia critica (sebbene a causa del virus la città abbia dovuto piangere 30 vittime in totale).

“Le festività pasquali e la generale impennata di contagi regionale e nazionale hanno purtroppo inevitabilmente coinvolto anche Belpasso che sta registrando una certa curva ascendente ma, prima che si arrivi a un limite di massima allerta prenderemo provvedimenti radicali”, dice Motta.

“Intendo preparare i miei concittadini rispetto a una scelta doverosa, una scelta che pesa, pesa economicamente e pesa moralmente, ma dinanzi alla salute – dichiara il sindaco – è l’unica scelta possibile. L’unica sensata, l’unica responsabile”.

In attesa che l’anticipazione del sindaco diventi ufficiale, ecco intanto i numeri aggiornati a oggi: 37 nuovi contagi, 28 guariti. Dal 3 agosto (a partire cioè dalla seconda ondata) questi i numeri in totale: 1.375 risultati positivi al virus, 1.155 i guariti, 194 attualmente attivi, 13 gli ospedalizzati.