CATANIA – Incidente in galleria nel viale Mediterraneo a Catania, in direzione dell’uscita per via Vincenzo Giuffrida.

Una Fiat Panda si è schiantata su uno spartitraffico finendo di traverso sulla carreggiata. Nell’incidente è stato coinvolto un altro mezzo.

Sul raccordo si sono creati caos e lunghe code, il traffico è rimasto paralizzato per ore anche sulla circonvallazione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.