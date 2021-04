Palermo spietato, Cavese in D

E’ il Palermo a premere il grilletto e a condannare la Cavese alla retrocessione. Alla ricerca disperata di punti per evitare la D, i campani spaventano i più quotati avversari fino agli ultimi minuti, ma si arrendono al gol del 3-2 di Rauti dopo una sfida con emozioni e capovolgimenti.

La squadra di Filippi è subito pericolosa con Valente e Floriano, ma è la Cavese a trovare il gol in appena dieci minuti: Accardi anziché liberare lascia al centro dell’area una palla sulla quale si avventa Bubas per l’1-0.

Passano 7 minuti e i rosanero rischiano un’autorete comica: sulla testata di Lancini il pallone si impenna e ricade sopra la traversa, con Pelagotti convinto che finisse fuori. Quindi è tutto un attacco palermitano: proprio Lancini segna davanti alla porta approfittando di un pasticcio del portiere su cross di Valente. Che è il protagonista del sorpasso al 32′: difesa inerte sull’incursione e 2-1.

All’inizio della ripresa i pugni di Pelagotti si oppongono a una botta di Senesi. Tre minuti più tardi stessa sfida e respinta di piede. Il Palermo non la chiude con Luperini e Kanoute, allora la partita si riapre: è Matera, quando manca un quarto d’ora alla fine, a trovare il 2-2 dopo un rimpallo favorevole.

Manca poco per un altro ribaltone, ma Senesi si incarta sul più bello e il 3-2 lo segna all’83’ il Palermo con la vistosa complicità di Russo: il rinvio colpisce Luperini e Rauti ringrazia spiazzando Kucich. Il finale è tesissimo: volano i cartellini gialli, i campani non vogliono cedere, ma il brutto fallo di Scoppa che gli costa l’espulsione è l’ultimo atto della gara. La Cavese è in Serie D.

PALERMO-CAVESE 3-2

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6.5; Accardi 5.5, E. Lancini 6.5 (13′ st Marong 6), Marconi 6; Doda 5.5 (22′ st Luperini 6), Broh 6, De Rose 6, Valente 6.5; Kanoute 6 (28′ st Odjer sv), Floriano 6.5 (12′ st Santana 6.5); Rauti 6.5. In panchina: Faraone, Martin, Silipo. Allenatore: Filippi 6.

Cavese (4-3-3): Kucich 6 (30′ pt Russo 5); Matino 5.5, De Franco 6, N.Lancini 6 (17′ st Nunziante 6), De Vito 5.5; Cuccurullo 6 (28′ Scoppa sv), Pompetti 6 (28′ st De Rosa sv), Matera 6.5; Bubas 6.5, Gatto 5.5 (17′ st Gerardi 5.5), Senesi 5.5. In panchina: Ricchi, De Marco, Favasuli, Marzupio, Senese Calderini, Natalucci. Allenatore: Maiuri (In panchina Grottola) 6.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia 6.

Reti: 9′ pt Bubas, 26′ pt Lancini, 32′ st Valente, 31′ st Matera 38′ st Rauti.

Note: espulso al 47′ st Scoppa per doppia ammonizione. Ammoniti: Pompetti, De Franco, Santana, Scoppa, Accardi, De Vito, De Rosa. Angoli: 5-2. Recupero: 4′; 3′.