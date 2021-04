Maxi rissa notturna in piazza Scammacca

CATANIA – Una maxi rissa è scoppiata ieri intorno a mezzanotte in piazza Scammacca, in pieno centro storico a Catania. Un video girato da un residente della zona hanno fatto il giro dei social: le immagini mostrano decine di giovani ammassati senza mascherina, in barba al coprifuoco e alle norme anti Covid. Quando le volanti della polizia sono arrivate, la folla si era già dispersa.

Il video, inviato alla pagina Facebook del Lungomare Liberato era corredato da questo messaggio: “Buongiorno, vorrei condividervi questo video fatto ieri sera sabato 24 aprile in piazza Scammacca – via Pulvirenti. Questo purtroppo è il nostro centro storico senza controlli. Da anni noi residenti chiediamo l’attivazione reale della ZTL che creerebbe un ambiente meno ostile e più sicuro ma siamo purtroppo inascoltati. Il video è stato fatto dopo le 22, infatti i locali erano chiusi, ma questi barbari sono rimasti lo stesso fino alle 24, momento in cui è arrivata la polizia dopo vari solleciti. Mi piacerebbe se pubblicaste il video per diffondere il degrado che viviamo noi del centro storico (Qui esattamente siamo a 200 metri dal duomo, forse meno)”.