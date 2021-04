Siracusa, volontariato in ospedale per l’associazione carabinieri

L’Associazione nazionale Carabinieri Sezione “Filippo Cosentino M.A.V.M.” metterà a disposizione la propria collaborazione volontaria e gratuita a favore dell’Asp di Siracusa, con particolare riferimento alle attività di accoglienza degli utenti del Centro Hub vaccinale di Siracusa e dell’ospedale Umberto I.

Un protocollo d’intesa è stato firmato tra la presidenza dell’associazione e la direzione generale dell’Asp di Siracusa. Erano presenti il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, il presidente dell’associazione carabinieri brigadiere capo Valentino De Ieso, il coordinatore provinciale maresciallo Emanuele Di Mari e una rappresentanza dei consiglieri di sezione, tra cui il maresciallo Giuseppe Galo, il carabiniere Aldo Longo e le benemerite Angela Leo e Valeria Salerno. Presenti anche il direttore Affari Generali Lavinia Lo Curzio e il coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Andrea Romano.

“Vi ringrazio a nome della Direzione strategica aziendale e di tutta l’Azienda – ha detto Madonia – per l’opera meritoria che svolgete, utile e qualificante per la nostra istituzione. La vostra presenza è di vitale importanza così come quella di tutte le associazioni di volontariato che ci collaborano. E’ con grande piacere che sanciamo un accordo che ci auguriamo possa essere duraturo nel tempo ed esteso anche ad altre strutture sanitarie del nostro territorio”.

L’Associazione Carabinieri rende disponibili circa trenta volontari in possesso delle idoneità tecniche e pratiche, tutti regolarmente iscritti al gruppo di volontariato e coperti da polizza assicurativa che, a turno, in base alla disponibilità, saranno presenti in orario diurno.

I volontari non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive ma si limitano alla semplice segnalazione alle forze dell’ordine delle situazioni rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione e rassicurazione a favore dell’utenza.