Luca ritrovato a Melilli, era scomparso ad Augusta

MELILLI (SIRACUSA) – E’ stato rintracciato intorno alle 12 ed è in buone condizioni di salute Luca Pistritto, 29 anni, originario di Augusta che ieri aveva fatto perdere le sue tracce e non aveva fatto più rientro a casa, Luca è stato ritrovato sulla Ss 193 in territorio di Melilli.

Dopo la denuncia da parte dei familiari era stato attivato il cosiddetto piano provinciale speditivo di ricerca che ha visto impegnati in prima linea i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, polizia, protezione civile comunale, la polizia municipale e alcuni volontari coordinati dal Dipartimento Regionale della Protezione civile.