Covid? No, una serata in pizzeria

CATANIA – Ieri sera due esempi della scarsa attitudine di certi catanesi alle regole anti Covid. In un bar di via Acquedotto Greco la polizia ha trovato un assembramento di clienti; il titolare continuava a vendere alimenti oltre l’orario consentito. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Successivamente gli agenti hanno controllato una pizzeria in via San Nicolò al Borgo; qui la situazione era ben più grave. All’interno, infatti, sono state sorprese ben 17 persone sedute ai tavoli intente a consumare cibo, in spregio di qualsiasi misura precauzionale.

Alcune di loro erano già state multate in occasione di una manifestazione organizzata da un movimento di protesta contro le prescrizioni previste dalla normativa anti Covid. Tutti sono stati sanzionati, compreso il titolare dell’attività commerciale. Ma vista la gravità il questore sta valutando ulteriori e più severi provvedimenti.