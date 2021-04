Droga nascosta nel dinosauro

ACIREALE – Un trentenne agli arresti domiciliari è stato arrestato dai carabinieri ad Acireale (Catania) perché durante una perquisizione è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e marijuana per un peso complessivo di 10 grammi che erano nascoste all’interno di un piccolo dinosauro del figlio.

L’indagato è stato posto nuovamente ai domiciliari. Era stato arrestato nel novembre del 2019 dopo che era stato sorpreso mentre, insieme con un complice, nascondeva cocaina all’interno di una cavità muraria in via Laracio. I militari hanno anche sequestrato 40 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi.