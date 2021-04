#Catania, sorpasso evitato

Recuperi #SerieC: vincono Catanzaro e Foggia, rossazzurri certi del 5° posto con due vittorie negli ultimi 180'. Il #Palermo stacca il pass per i play off (possibile piazzamento tra 7° e 10° posto)

