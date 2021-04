Preso affiliato del clan Laudani

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il 49enne Orazio Cucchiara, organico al clan mafioso dei Laudani “mussi di ficurinia”.

L’uomo era stato coinvolto nell’operazione “Vicerè” con la quale la Procura etnea aveva delineato l’organigramma dell’organizzazione mafiosa sul territorio dell’intera provincia catanese. Uno dei militari, in particolare, aveva notato Cucchiara che in compagnia di un uomo sconosciuto si attardava a parlare in una zona defilata di via Parco Cristallo.

L’immediata allerta ai colleghi ha in breve consentito di seguirne meglio le mosse infatti, poco dopo, i militari lo hanno fermato mentre l’uomo si stava allontanandosi a bordo di una Smart. Prima di essere portato in caserma, il pregiudicato aveva tentato di liberarsi di 12 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita al minuto.

L’ovvia e conseguente perquisizione personale e presso la sua abitazione di via Gabriele d’Annunzio, poi, ha consentito ai militari di rinvenire un ulteriore involucro con circa 5 grammi di cocaina e un cucchiaino sporco della medesima sostanza stupefacente, 5 dosi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento, la cospicua somma di 3.480 euro ritenuta provento dello spaccio di droga, due telefoni cellulari e una divisa da Vigile del Fuoco.