Business del ferro, arrestati catanesi in trasferta

CARLENTINI (SIRACUSA) – Stavano smontando un ponteggio edile da una struttura alberghiera in costruzione in contrada San Leonardo Sottano, ma la loro attività illecita è stata bruscamente interrotta dai carabinieri della Stazione di Carlentini. In manette sono finiti Angelo Cristian Platania, 28 anni ed Ivan Faro, 22 anni, entrambi originari di Catania.

I due soggetti si erano ben organizzati portando con sé tutto il materiale idoneo per smontare rapidamente i ponteggi e si erano recati sul posto con una moto ape per caricare la refurtiva. Dopo le formalità di rito, Platania e Faro sono stati rinchiusi nel carcere siracusano di Cavadonna; entrambi sono stati anche sanzionati per le violazioni connesse alle normative Covid.

Nello stesso cantiere, qualche giorno fa, i carabinieri avevano arrestato altri quattro catanesi che stavano tentando di smontare un ponteggio edile.