Un fine settimana a 25 gradi

Sarà maltempo fino a venerdì, ma nel weekend sono previsti sole e temperature in rialzo. E’ in arrivo l’ennesima perturbazione che bagnerà gran parte d’Italia, compresa la Sicilia: probabilmente, per alcune regioni, sarà l’ultima fase piovosa, infatti dal fine settimana l’arrivo dell’anticiclone africano garantirà un periodo più stabile, soleggiato e soprattutto con temperature in aumento.

Sarà nel weekend della “Liberazione” che il tempo cambierà radicalmente. Sia sabato sia domenica, salvo ultime piogge sabato al Sud, il bel tempo sarà prevalente e le temperature torneranno a salire con decisione con valori che di giorno potranno toccare i 25 gradi in Emilia, Toscana, Sardegna e Sicilia, fino a 23 gradi sul resto del Nord e pochi gradi in meno sulle restanti regioni.