Rubano liquori e cosmetici in un supermercato a Siracusa: presi

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato tre persone per furto di vari articoli in un supermercato. In manette sono finiti Gaby Santa Nabelli, di 39 anni, Adolfo Terranova, di 40 anni, e Salvatore Nuccio di 47 anni, tutti di Avola e con precedenti penali.

I tre, arrivati a Siracusa da Avola a bordo di un’auto noleggiata, sono entrati in un noto supermercato nella zona nord della città e hanno rubato diverse bottiglie di liquori e cosmetici dagli scaffali, utilizzando anche una tronchesina per rimuovere i dispositivi anti taccheggio.

Le loro manovre non sono passate tuttavia inosservate agli addetti alla sicurezza del supermercato che hanno avvisato i carabinieri. Nel frattempo i tre, compiuto il furto, sono usciti frettolosamente dal supermercato e si sono rapidamente allontanati a bordo della loro auto.

Le pattuglie hanno inseguito i fuggitivi riuscendo in breve a intercettarli. La banda, vistasi scoperta, ha tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola fuori dal finestrino. I militari sono però riusciti a bloccare l’auto in fuga, trovando nell’abitacolo la restante parte della refurtiva e gli arnesi utilizzati durante il furto.

Tutta la refurtiva, compresa quella lanciata fuori dal finestrino, è stata restituita al legittimo proprietario. I tre sono stati invece arrestati e posti agli arresti domiciliari, con richiesta alla Questura di applicazione del foglio di via obbligatorio poiché non residenti a Siracusa.

Alla misura cautelare e a quella di prevenzione si è inoltre aggiunto per loro il verbale conseguente alla violazione della normativa anti Covid, essendo usciti dal comune di residenza senza valido motivo.