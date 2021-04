Catania, sorpasso evitato

Si concludono con due vittorie di misura i recuperi odierni del girone C del campionato di Serie C, entrambi importanti in chiave play off.

A Castellammare di Stabia, il Catanzaro s’impone per 1-0 sulla Juve Stabia grazie a una rete di Pierno all’ottavo della ripresa. Un gran gol su punizione dell’ex rossazzurro Curcio a 6′ dallo scadere vale invece il successo del Foggia nel match casalingo contro il Monopoli.

Per effetto di questi due risultati, il Catanzaro blinda il terzo posto a due giornate dalla conclusione della stagione regolare insidiando anche la seconda piazza detenuta dall’Avellino (a +2).

Gli stabiesi, fermatisi dopo sei vittorie di fila, restano invece a quota 55: il Catania evita il sorpasso e conserva la quinta posizione grazie al vantaggio negli scontri diretti con le vespe.

Si fa avanti il Foggia, che domenica prossima renderà visita proprio alla Juve Stabia in un match decisivo per le due contendenti e anche per il Catania.

I rossazzurri, a meno quattro da un quarto posto difficilmente raggiungibile (al Bari basterà fare un punto in 180′ contro Turris in trasferta e Bisceglie in casa), avranno la quinta posizione garantita con due vittorie nelle ultime due uscite (Casertana in casa e Foggia in trasferta): certezza che potrebbe scattare già nel prossimo turno in caso di concomitante successo esterno del Foggia nello scontro diretto con la Juve Stabia.

Intanto, lo stesso Foggia, il Teramo e il Palermo (i rosanero potranno chiudere tra il 7° e il 10° posto) sono adesso certi della qualificazione ai play off. L’ultimo pass, quello che determinerà l’avversario del Catania nel primo turno se il 5° posto verrà confermato, se lo giocheranno Casertana e le inseguitrici Viterbese e Monopoli.

Questa la classifica aggiornata: Ternana 87 punti; Avellino 66; Catanzaro 64; Bari 60; Catania, Juve Stabia 55; Foggia 50; Teramo 48; Palermo 47; Casertana 44; Viterbese, Monopoli 40; V. Francavilla, Potenza 38; Vibonese, Turris 35; Paganese 30; Bisceglie 27; Cavese 19.