Catania: dopo 10 anni sì al nuovo piano della protezione civile

CATANIA – Con trenta consiglieri favorevoli e un solo astenuto il consiglio comunale di Catania, riunitosi ieri a Palazzo degli Elefanti, ha approvato il nuovo piano della protezione civile comunale.

L’aula ha condiviso all’unanimità la delibera promossa dal sindaco Salvo Pogliese e presentata dall’assessore Alessandro Porto per il riordino della pianificazione della protezione civile e la revisione con l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale.

In linea alle previsioni di legge, il piano individua le responsabilità del sindaco quale autorità di protezione civile in ambito comunale delle attività di pianificazione e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, in funzione di garanzia e sicurezza per la popolazione.

Le aree di emergenza individuate dal nuovo Piano sul territorio comunale sono 146, suddivise in 122 aree di attesa, 22 aree di ricovero e 2 aree di ammassamento. Ampio spazio è dedicato alla gestione dell’assistenza alla popolazione con le aree di attesa e i percorsi della viabilità da seguire in caso di emergenza, ma anche alle telecomunicazioni.

“Dopo dieci anni – ha detto l’assessore Porto – la città ha finalmente un nuovo piano. Si tratta di uno strumento fondamentale a tutela della cittadinanza”.